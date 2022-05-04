Росія має повернутися до кордонів до 24 лютого та повернути Крим — Зеленський

Росія має повернутися до кордонів до 24 лютого та повернути Крим — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія має повернутися до кордонів до 24 лютого та повернути незаконно анексований Крим.

Зеленський заявив, що Україна зупинила просування Росії на своїй території та запевнив, що військові ЗСУ звільнять свою територію.

Про це він сказав у розмові з журналістом The Wall Street Journal.

"Ми завойовуємо позиції і відштовхуємо російську армію", — сказав Зеленський.

Український лідер заявив, що Україна планує відкинути російські війська на їхні позиції до вторгнення 24 лютого і буде прагнути відновити контроль над усією українською територією, включаючи Кримський півострів, який Росія незаконно захопила у 2014 році, шляхом діалогу.

Зеленський описав боротьбу України як боротьбу "за цінності цивілізованого світу", описуючи свій шок від катувань і вбивств мирного населення.

"Я в шоці від того, що вони зробили з реальними живими людьми. Я просто ніколи не бачив нічого подібного у світі. Я досі в шоці", - додав він.

За його словами, міжнародні та українські слідчі військових злочинів розслідують звинувачення у звірствах Росії під час війни.

Крім того, за інформацією The Wall Street Journal, Зеленський у четвер, 5 травня, виступить на екстреному засіданні НАТО. Він також має намір провести переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Як повідомлялося, Росія стягує до України нові сили. Арестович пояснив, чи змінить це щось на фронті.

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