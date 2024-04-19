"Росія має повну упевненість у необхідності продовжувати "СВО": Лавров – про війну та переговори з Україною

Сергій Лавров підкреслив, що Росія більше не робитиме пауз у бойових діях у разі початку переговорів щодо України.

Росія упевнена у необхідності продовжувати війну в Україні.

Про це 19 квітня заявив міністр закордонних справ країни-агресорки РФ Сергій Лавров в інтерв'ю російським пропагандистським радіостанціям Sputnik, "Комсомольська правда" та "Говорить Москва".

"Росія має повну упевненість у необхідності сьогодні продовжувати "СВО" в Україні", – сказав голова МЗС РФ.

Водночас Лавров, суперечачи сам собі, заявив, що Росія "завжди надає перевагу переговорам перед бійками і війнами". Він зазначив, що переговори – завжди кращий варіант, і нагадав про зустрічі у Білорусі та Стамбулі.

Крім того, Лавров підкреслив, що "Росія більше не робитиме пауз у бойових діях у разі початку переговорів щодо України".

Нагадаємо, з осені 2023 року ми бачимо часті заголовки у ЗМІ, що ті чи інші представники російського політикуму натякають на їхню готовність "відновити переговори". Навіщо Кремль знову каже про "готовність" говорити про заморожування війни, читайте у матеріалі ТСН.ua.