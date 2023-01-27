Росія має серйозні кадрові проблеми, які будуть щодня збільшуватися: як це вплине на перебіг війни

Зокрема, проблеми з керівництвом в російській армії є і на вищих рівнях.

Росія має серйозні проблеми з командирами на рівні взводу чи роти. Зокрема, у передових підрозділах російської армії не вистачає приблизно 40% молодших командирів.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк.

Він зауважив, що кадрові проблеми помітні, зокрема у підрозділах, що воюють в Донецькій та Луганській областях.

"Російська федерація продовжуватиме наступальні дії, тому що вона не досягла своєї основної мети – повної окупації Донецької та Луганської областей. І саме в підрозділах, які там знаходяться, ми спостерігаємо, що окупанти мають серйозні проблеми з командирами на рівні взводу чи роти", - сказав він.

Саме тому, як пояснив Черняк, мобілізованих часто кидають на штурмові дії без командування та належної взаємодії між групами. Вони можуть мати якісь незначні тактичні успіхи, але гинуть сотнями. Також, за його словами, проблеми з керівництвом в російській армії є і на вищих рівнях.

"Ми вже бачили і продовжуємо спостерігати часту заміну генералів та командувачів різного рівня, яким так і не вдалося виконати поставлені завдання. Мабуть, це їхній останній шанс виправити ситуацію і хоча б частково досягти цілей. Тому, за нашими оцінками, кадрові проблеми з командним складом росіян з кожним днем будуть тільки збільшуватися", – додав Андрій Черняк.

Нагадаємо, за останніми даними ЗСУ, російські війська не мають успіху біля Соледара на Донеччині.

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