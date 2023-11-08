Росія має серйозні проблеми з військовою логістикою – розвідка Британії назвала причину

Диверсії на російській залізниці з боку антивоєнних активістів та підпілля продовжують бути серйозною проблемою для Кремля.

Про це йдеться у щоденному звіті Міністерства оборони Великою Британії.

"Через 17 місяців після того, як було повідомлено про перші інциденти, саботаж російських залізниць антивоєнними активістами продовжує становити серйозну проблему для російської влади", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається у зведенні, дослідження незалежного російського ЗМІ "Медиазона" показує, що станом на жовтень 2023 року від моменту вторгнення до України, в Росії до суду направили 76 справ про залізничні диверсії. Щонайменше 137 осіб, переважна більшість з яких молодші 24 років, були притягнуті до відповідальності.

Від початку 2023 року на ключових об'єктах залізничної інфраструктури наносяться написи, в яких зазначається, що відповідно до Кримінального кодексу Росії диверсія може каратися аж до довічного позбавлення волі.

За даними британської розвідки, військова логістика Росії, включно з постачанням для війни в Україні, як і раніше, залежить від 33000-кілометрової залізничної лінії країни.

"Оскільки у Росії заборонені практично всі методи відкритого інакомислення, диверсії продовжують залучати невелику частину молодих людей як метод протесту проти "спеціальної військової операції", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, у Криму загарбники посилюють захист залізничних поїздів через постійні диверсії.

Читайте також: