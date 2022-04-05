"Росія має своє бачення щодо Донбасу, а ми – своє": Зеленський про різні позиції у переговорах з РФ

"Росія має своє бачення щодо Донбасу, а ми – своє": Зеленський про різні позиції у переговорах з РФ

Президент вчергове підкреслив, що партнери України також повинні працювати для припинення війни в Україні.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна та Росія мають різні позиції щодо майбутнього Донецької та Луганської областей у переговорах про припинення війни.

Про це він сказав 5 квітня під час інтерв’ю українським ЗМІ.

"Росія має своє бачення Донбасу, а ми маємо своє. Тому у мене була проста пропозиція. Я вважаю, що ми не зможемо домовитись одразу по всіх пунктах (про переговори - ред.). Це неможливо, якщо навіть у нас будуть перемовини. Неможливо. І якщо сторони хочуть закінчити війну, а сторони тут – вже не тільки сторони війни, це ми і Російська Федерація, це вже й Західні наші партнери. Вони всі учасники в цьому. Тому що вони будуть гарантами безпеки.

Тому я і кажу, що якщо всі сторони хочуть, щоб війна в Україні закінчилась між Росією і Україною, то всі повинні над цим працювати, щоденно", - сказав президент.

Він також зазначив, що на Донбасі йде скупчення військ РФ.

"Однозначно немає ніякої іншої мети. Ми точно це розуміємо, і тут ніякої великої стратегії, ми вважаємо, у Російської Федерації немає, вони не зайняли цю частину, вони займають Донбас. Донбас і південь України, і коридор до Криму, і Херсоньску область, і Запорізьку область, нам в принципі зрозуміло, що вони роблять", - підкреслив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський зазначив, що попри злість, говорити з Росією необхідно, аби зупинити війну і не втратити українські території.

