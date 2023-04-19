Росія має у Чорному морі дев'ять кораблів: скільки "Калібрів" напоготові

Станом на ранок 19 квітня у Чорне море російська армія вивела дев'ять кораблів. На бойовому чергуванні є три ракетоносії.

Про це повідомили у командуванні Військово-Морських сил ЗСУ.

Таким чином флот Російської Федерації зменшився до трьох носії ракет. Їхній залп сягає до 16 "Калібрів". До слова, напередодні в акваторії Чорного моря було два надводних і два підводних ракетоносії - вони мали до 24 "Калібрів".

Тим часом в Азовському морі залишається один російський корабель. У Середземному морі нараховують до восьми ворожих кораблів, з яких чотири - носії "Калібрів", які мають 36 ракет.

Нагадаємо, колишній директор ЦРУ, генерал армії США у відставці Девід Петреус заявив, що Росія дуже недооцінили потужність Збройних сил України, а натомість переоцінили власні сили. Крім того, окупанти мають застарілу телекомунікаційну систему.

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