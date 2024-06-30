Росія має успіх на Покровському напрямку: у DeepState повідомили про просування ворога (мапа)

Ворог за минулу добу просунувся у трьох населених пунктах на Покровському напрямку.
Станом на 14:15 30 червня російська армія просунулася на Покровському напрямку.
Про це повідомляють українські аналітики DeepState.
За інформацією DeepState, ворог за минулу добу просунувся у трьох населених пунктах: у Євгенівці, біля Новоолександрівки та Соколу.
За даними Генерального штабу ЗСУ, найбільша активність ворога від початку поточної доби зафіксована на Покровському напрямку. Уже 23 рази російські війська намагалися тут атакувати, тривають боєзіткнення в районах Воздвиженки, Новоселівки Першої та Сокола.
Чи мають окупанти там успіх - українське командування не коментує.
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