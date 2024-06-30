Росія має успіх на Покровському напрямку: у DeepState повідомили про просування ворога (мапа)

Ворог за минулу добу просунувся у трьох населених пунктах на Покровському напрямку.

Станом на 14:15 30 червня російська армія просунулася на Покровському напрямку.

Про це повідомляють українські аналітики DeepState.

За інформацією DeepState, ворог за минулу добу просунувся у трьох населених пунктах: у Євгенівці, біля Новоолександрівки та Соколу.

За даними Генерального штабу ЗСУ, найбільша активність ворога від початку поточної доби зафіксована на Покровському напрямку. Уже 23 рази російські війська намагалися тут атакувати, тривають боєзіткнення в районах Воздвиженки, Новоселівки Першої та Сокола.

Чи мають окупанти там успіх - українське командування не коментує.

Просування росіян на Покровському напрямку. Фото: DeepState

Нагадаємо, генерал Микола Маломуж прокоментував можливий прорив РФ на фронті.

У Маріуполі помітили велику колону із пораненими окупантами

Читайте провідні новини на сьогодні:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.