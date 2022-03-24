"Росія має відчути на собі наслідки своєї злочинної діяльності": Зеленський щодо країни-агресора попросив уряд Італії діяти жорсткіше

Під час епідемії ковіду наші лікарі і гуманітарні вантажі одні з перших поїхали до Італії.

Сьогодні ми добре вже розуміємо, хто у світі є наш справжній друг і партнер, хто реальний союзник, а хто дійсно, на жаль, посів місце глядача і спостерігача у цьому антилюдському театрі війни.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський.

“Цей трагічний історичний момент, ця війна зробила очевидним певні речі. Наше прагнення стати рівноправним членом європейської спільноти залишається незмінним. І я вдячний Прем’єр-міністру Драгі за чітку позицію і бажання бачити Україну рівноправним членом ЄС. Адже сьогодні саме Україна відстоює у кривавій боротьбі всі європейські цінності і свободи, бо це є і нашими цінностями і свободами”, – наголосив Володимир Зеленський.

Він також додав, що днями звернувся до парламенту Італії та всього італійського народу. Під час епідемії ковіду наші лікарі і гуманітарні вантажі одні з перших поїхали до Італії, під час повені на Україні ми отримали і відчули вашу допомогу, підкреслив президент.

“Ваша всебічна допомога потрібна нам і зараз, бо Україна переживає один з найскладніших етапів своєї історії. Тисніть на агресора, посилюйте санкцій на адресу тих росіян, хто розв’язав і пропагує цю війну, відмовляйтеся від російських товарів, відкликайте з російського ринку свої кампанії. Росія має відчути на собі наслідки своєї злочинної діяльності – на своїй економіці, в спустілих полицях в магазинах, в арештованих яхтах і особняках, в неможливості подорожувати вашою прекрасною мальовничою країною”, – акцентував президент України Володимир Зеленський.

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