Росія має забратися з української території: Кулеба про позицію Заходу щодо переговорів з державою-агресоркою

Західні партнери, за словами голови МЗС, не ставлять під сумнів справедливість української позиції.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що західні партнери повністю поділяють позицію України про те, що Росія має забратися з української території.

Про це голова МЗС сказав в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Росія має забратися з української території і не руйнувати її, не вбивати мирних громадян, і тим більше не намагатися де-факто анексувати ці території в той чи інший спосіб. Рішучість і принциповість президента Зеленського в цьому питанні повністю поділяється нашими парнерами, ніхто не ставить під сумнів справедливість української позиції", - заявив Кулеба.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський різко засудив можливе проведення референдумів на окупованих територіях. Він наголосив, що якщо це станеться, то про переговори між росією та Україною можна забути.

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