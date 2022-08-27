Росія майже завершила підготовку так званих "референдумів" на окупованих територіях - ГУР

За даними представників влади США, Росія до кінця цього тижня може оголосити про проведення "референдумів" на окупованих територіях України.

Представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів на яких саме територіях окупанти можуть провести псевдореферендуми і коли це може відбутися.

"Якщо говорити про "референдуми", вони можуть відбутися на різних територіях. По-перше, це так звані "луганська народна республіка" та "донецька народна республіка". Там Росія вже дещо визначила їхній статус, визнавши ці незаконні утворення. Зараз мова насамперед іде про тимчасово окуповані території Запорізької та Херсонської областей", - зазначив він.

За словами Скібіцького, це можуть бути різні дати. Наприклад, 11 вересня, коли в них єдиний день голосування в Російській Федерації. Це можуть бути й інші варіанти.

"Але воєнна розвідка України зараз чітко відслідковує всі процеси, які там відбуваються. На сьогодні ми можемо з упевненістю сказати, що створені відповідні виборчі штаби, оперативні штаби, складені списки виборців, створені виборчі комісії. Тобто всі процеси, які стосуються підготовки до "референдуму", майже завершені", - розповів представник ГУР.

Він зазначив, що на окуповані території Херсонської та Запорізької, а також – Луганської та Донецької областей, постійно приїжджають російські політики, урядовці, так звані волонтери, які відповідають саме за підготовку процесу голосування.

"Таким чином, ми можемо однозначно сказати, що підготовка йде. І вона на сьогодні перебуває на завершальному етапі. Далі все буде залежати, по-перше, від того, що буде на полі бою. І по-друге, від того, наскільки їм вдасться зламати рух опору, який зараз є на окупованих територіях", - резюмував Скібіцький.

Нагадаємо, за даними ГУР, у Росії залишилося менше 50% від тих ракет, які були до початку війни.

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