"Росія – миролюбна країна": Патріарх Кирило назвав "подвигом" службу в армії РФ

Патріарх Кирило активно підтримує вбивства окупантів в Україні.

Московський Патріарх Кирило продовжує підтримувати вбивства та звірства російських окупантів в Україні.

Священнослужитель щоразу вигадує нові виправдання для звірств військових РФ проти українців.

Тож цього разу Патріарх Кирило заявив, що служба в армії Росії – це "подвиг".

Про це він заявив після після літургії у головному храмі збройних сил РФ, передає РБК.

"І якщо у мирний час це можна пояснити якимись привілеями чи матеріальними міркуваннями, то у воєнний час служба у збройних силах – це справжній подвиг, а саме такий час ми зараз переживаємо", – наголосив патріарх.

Він вчергове заявив, що "Росія – миролюбна країна".

"У нас немає жодного прагнення до війни або до того, щоб робити щось, що могло б завдати шкоди іншим. Але ми вже так виховані всією нашою історією, що любимо свою Батьківщину і готові будемо захищати її так, як тільки росіяни можуть захищати свою країну", - заявив він.

Нагадаємо, в Україні вимагають заборонити Московський патріархат.

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