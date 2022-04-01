Росія "мобілізовує" українців, які через гуманітарні коридори виходять із зони бойових дій — МЗС

Росія "мобілізовує" українців, які через гуманітарні коридори виходять із зони бойових дій — МЗС

Мобілізованих українців Росія примусово відправляє в зону бойових дій без жодного зв’язку з рідними.

Росія мобілізовує громадян України, які через гуманітарні коридори виходять із зони бойових дій.

Про це інформує пресслужба українського МЗС.

МЗС висловлює протест проти насильницької мобілізації українців в окупованому Криму, ОРДЛО та на нещодавно захоплених територіях Сходу і Півдня.

Зазначається, що від 2014 року окупанти вже призвала на службу до збройних сил РФ близько 34 тисяч мешканців Криму, частина з яких була примусово залучена до воєнних дій проти України.

В ОРДЛО Росія розпочала так звану "загальну мобілізацію" ще 19 лютого і згодом задля збільшення кількості мобілізованих розширила віковий ценз, який тепер складає 18-65 років.

Мобілізованих українців Росія примусово відправляє в зону бойових дій без жодного зв’язку з рідними.

"Особливим цинізмом вважаємо мобілізацію Росією громадян України, які через гуманітарні коридори виходять із зони бойових дій", — йдеться в повідомленні.

МЗС наголошує, що такими незаконними діями кремлівський режим намагається компенсувати безпрецедентні втрати, які зазнали загарбники.

Зазначимо, що наразі російські окупанти зіткнулися з проблемою доукомплектації особового складу. Для посилення вони залучають до своїх лав "вагнерівців", примусово мобілізованих з ОРДЛО, військових з окупованих территорій Грузії.

Нагадаємо, що РФ призиває в армію 134,5 тис. строковиків: вони бояться відправлення до України.

Раніше студенти з ОРДО розповіли про примусову "мобілізацію". Вони повідомили про шантаж в'язницею та ігнорування медкомісії.

Читайте також: