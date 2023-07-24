Росія модернізує ракети, щоб влучніше бити по Україні: експерт оцінив можливості ворога

Росія модернізує ракети, якими бʼє по Україні, але існують сумніви щодо ефективності цього процесу. Наприклад, ракета Х-22 сама по собі має величезну кількість недоліків, це демонструють, зокрема, численні атаки окупантів по Україні.

Про це розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, передає УНІАН.

"Дійсно, зараз можна говорити про модернізації, але тут є кілька моментів. Якщо ми говоримо про ракету Х-22, то процес її модернізації і спроб модернізації розпочався ще наприкінці 1970-х – на початку 80-х. Тобто це стара версія про модернізацію Х-32. Х-22 – ракета сама по собі дуже-дуже дефективна. У неї величезна кількість недоліків. Єдина перевага – це бойова частина, практично тонна. Дуже потужна бойова частина. У Росії на сьогоднішній день у застосуванні немає ракет, які можна було б порівняти за руйнівною силою з Х-22, конвенційного типу… Тому для того, щоб підвищити її характеристики, вони повернулися до концепції Х-32", – зазначив Коваленко.

За словами експерта, концепція ракети Х-32 полягає у розробці більш далекобійної і точноі зброї на базі Х-22. Передбачається, що дальність її польоту становитиме до тисячі кілометрів. Однак навіть базові характеристики російської ракети X-22 не відповідають функціоналу, що було продемонстровано ударами по Україні. Експерт зазначив, що Х-22 можуть відхилятися на два кілометри, що ми і побачили під час потужного удару по Дніпру.

"Тому говорити про те, що вони змогли довести Х-32 до якогось сучасного рівня, у мене є серйозні сумніви, оскільки сама по собі паливна система не змінена. А доповнення щодо точності – так, добре, можуть доповнити сучасними системами наведення. Але з іншого боку, за нинішніх умов аврального виробництва ракет, навіть умовно високоточні ракети – Х-101, Х-555, "Калібр" – навіть вони мають відхилення від цілі більше ніж 50 метрів, а іноді сягають 100-150. Тобто говорити про високоточну зброю зараз щодо Росії навіть не доводиться. Тому так, певний процес модернізації вони проводять, але наскільки він ефективний і дієвий — у мене є серйозні сумніви", – додав Коваленко.

Оглядач зауважив, що Росія вже місяць не застосовує ракети Х-101 та Х-555. Існує ймовірність, що ворог накопичує ракети, що, за словами Коваленка, насторожує.

"Ті застосування ракет, які, починаючи від 18 липня здійснювалися по Одесі, – це були "Онікси", це були Х-22, це були "Іскандер-М" і "Іскандер-К". І була крилата ракета морського базування "Калібр", яка досить-таки часто застосовується. Але, на відміну від решти номенклатури, вона успішно збивається. Ну і, звичайно ж, куди без них, дронів-камікадзе іранського виробництва Shahed-136. А Х-101/555 так і не було", – наголосив оглядач.

Раніше військова розвідка повідомила, що країна-терористка Росія модернізувала ракети Х-22 та "Онікс" та відновила використання комплексів "Бал", "Бастіон".

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