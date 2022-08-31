Росія могла отримати від Ірану пошкоджені безпілотники - генерал-майор запасу СБУ

Нещодавно видання Washington Post повідомило, що Росія отримала від Ірану першу партію ударних безпілотників, які після навчання будуть використовуватися у війні проти України.

Генерал-майор запасу Служби безпеки України Віктор Ягун в ефірі телеканалу FreeДом розповів, чи вплине це на ситуацію на полі бою та до чого готуватись.

"Я хотів би заспокоїти, тому що всі фахівці, які коментують цю новину, вони сходяться на одній думці, що Іран перебуває під дуже сильними санкціями, якісь унікальні технології, які вони там маю, це дуже складна думка. Можна скопіювати сам безпілотник, там частина літальних апаратів – захоплені західних армій, можна його скопіювати, бо це рівень авіамодельного гуртка, але в середині нього, технологічні складові, це дуже складна продукція. Він має гарний вигляд, але чи літатиме він у тій системі, в якій йде війна, у тих противолокаційних перешкодах, наскільки в нього точна апаратура наведення, все це викликає дуже багато запитань. Тим більше є інформація від наших партнерів, що частина безпілотників, які прибули до Росії, вони або в неробочому стані, або були пошкоджені при транспортуванні. І тому сподіватися росіянам, що це прямо змінить хід війни, ну я б не став", - зазначив він.

Ягун підкреслив, що Росія перебуває у безвихідній ситуації, оскільки майже немає союзників у війні проти України.

"Бачите, вони ракети С-300 із Сирії (поставляють - ред.), безпілотники з Ірану, а ракети, напевно, з Північної Кореї. Це все, що вони можуть зібрати по всьому світу", - резюмував він.

Нагадаємо, у Білому домі підтвердили, що РФ отримала від Ірану дрони для війни в Україні.

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