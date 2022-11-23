Росія могла почати використовувати ракети з "недоторканного запасу" – Повітряні сили ЗСУ

Росія могла почати використовувати для атак по Україні ракети зі свого "недоторканного запасу", заявив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Про це він сказав у ефірі телемарафону.Так, Ігнат відповів на запитання, чи може РФ не зберігати 30% своїх ракет Х-101 та Х-555 як "недоторканний запас", натомість використовуючи їх усі.

"Як з "Іскандерами" вийшло – вони ж до 13% дотягли (залишилося ракет у РФ – ред.). А "Іскандери" – це балістичні ракети. Саме тому вони (росіяни – ред.) пішли до Ірану просити балістику", – зауважив представник Повітряних сил.

"Власне, це – підтвердження того, що вони можуть і залазити у той запас "НЗ", як то кажуть, і використовувати і більше, і сподіватися, що досягнуть тої терористичної мети, яку вони собі поставили", – пояснив Ігнат.

Він також завернув увагу на те, що радянські ракети, на відміну від ракет Х-101, "Калібр" чи "Іскандер", є неточними та поступаються у дальності застосування трьом вказаним типам.

Нагадаємо, напередодні очільник Міноборони України Олексій Резніков повідомив, що Росія вже використала 87% своїх високоточних ракет "Іскандер". Проте РФ досі має багато ракет С-300, "Кинджал" та "Онікс".

Секретар РНБО Олексій Данілов станом на 22 листопада оцінював, що Росія може здійснити ще кілька таких масованих ракетних ударів по Україні, які відбулися 15 листопада. Так, один з таких ударів окупанти влаштували наступного дня після заяви Данілова.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що під час масованого обстрілу України 23 листопада ворог здійснив 67 пусків крилатих ракет повітряного ("Х-101/Х-555") і морського базування ("Калібр"). Силам оборони вдалося знищити 51 крилату ракету, а також п’ять дронів-камікадзе типу "Ланцет".

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