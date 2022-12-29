Росія могла спеціально запустити свої ракети так, щоб уламки опинились в Білорусі - Арестович

Україна готова до розслідування цієї ситуації, каже Арестович.

Українські спеціалісти не виключають, що російські війська могли спеціально запустити свої ракети так, щоб частина зенітної ракети начебто впала на території Білорусі.

Про це заявив радник Офіса президента Олексій Арестович у програмі "Фейгін Live".

"Наше Міністерство оборони відреагувало. Вони сказали, якщо ви (Білорусь – ред.) вважаєте, що ми свідомо завдавали удару по території Білорусі, тоді давайте створимо міжнародну комісію із незалежних експертів з незалежних країн і проведемо відповідне розслідування і ви переконаєтесь – ми не стріляємо по білоруській території. Ракета зенітна, зрозуміло, чому вона потрапила і як. Зокрема наші спеціалісти не виключають, що російські війська запустили свої ракети так, що з необхідністю повинна були впасти наша ракета на білоруську територію, відбиваючи цей удар", - сказав він.

Арестович зазначив, що Україна готова до розслідування цієї ситуації.

У Білорусі заявляють про нібито падіння ракети на її території

У четвер, 29 грудня, під час крайньої масованої атаки РФ ракета нібито впала на територію Білорусі.

Державне інформаційне агентство "Белта", яке вважається наближеним до пресслужби Лукашенка, швидко назвало ракету українською. Наразі на місці вже працюють білоруські військові та слідчі.

За інформацією білоруських видань, ракета була знайдена в полі в Іванівському районі Брестської області. Наразі невідомо, чи вона була збита, чи впала сама.

У Командуванні Повітряних сил ЗСУ заявили, що невдовзі українська сторона проведе об'єктивний контроль ситуації та наслідків чергової атаки РФ і повідомить інформацію щодо цього інциденту.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат додав, що робота протиповітряної оборони така інтенсивна, зокрема була й сьогодні, що такі речі можливі. "Виключати не можна. Ми знаємо приклади на території сусідніх держав – якісь уламки можуть потрапляти. Але всі ці факти - наслідок російської агресії та ракетних атак Росії", – сказав він.

Водночас Міноборони України вважає, що падіння ракети на території Білорусі під час масованого удару може бути російською провокацією, щоб втягнути цю країну у війну.

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