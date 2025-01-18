Росія могла їх виготовити вже понад дві сотні: з'явилися фото "Шахеда" з нової серії "Ъ"

Це вже четверта серія дронів-камікадзе типу "Шахед", яку використовують чи використовували російські окупанти.

З’явилися перші фото дрона-камікадзе "Шахед" нової серії з маркуванням "Ъ". Це вже щонайменше четверта відома серія ірансько-російських дронів-камікадзе типу "Шахед".

Про це повідомляє Defense Express.

Під час чергової терористичної ракетно-дронової атаки силами української протиповітряної оборони було збито дрон із новим маркуванням.

Нова "серія" дронів-камікадзе типу "Шахед" отримала позначення "Ъ", а з нумерації виходить, що ворог виготовив вже понад 200 таких безпілотників.

Варто нагадати, що серія "Шахедів", яку зараз активно використовує РФ, має позначення "Ы", і станом на кінець грудня минулого року один з дронів мав номер "Ы 11934", що власне дозволило зробити висновок, що у РФ могли вийти на темпи виробництва до 2000 дронів "Шахед-136" у місяць, а загалом за рік – близько 10 тисяч.

Однак, це ймовірно за умови, що нумерація відповідає реальній кількості.

Дрон-камікадзе "Шахед" нової серії з маркуванням "Ъ" / Фото: defence-ua.com

Загалом це вже четверта серія дронів-камікадзе типу "Шахед", яку використовують чи використовували російські окупанти, зокрема перша мала позначення "М", потім була "Ы", яка мала низку модернізацій, і також серія "К", яка вже значно відрізнялася від попередніх і більше використовувала російських комплектувальних.

Нагадаємо, окупанти почали активніше використовувати БпЛА "Молнія" з пінопласту та пластикових труб.

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