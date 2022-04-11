Росія могла застосувати в Маріуполі хімічну зброю - полк "Азов"

Перед цим у пропагандистських ЗМІ повідомлялося про застосування хімічної зброї. Тим часом офіційної інформації поки немає.

Ввечері 11 квітня російські війська могли застосувати у блокадному Маріуполі хімічну зброю.

Про це повідомляє полк "Азов".

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"Близько години тому російські окупаційні війська використали проти українських військових та цивільних осіб в місті Маріуполь отруюючу речовину невідомого походження, яку було скинуто з ворожого БПЛА", - йдеться у повідомленні полку "Азов".

Зазначається, що у постражалих спостерігається дихальна недостатність, вестибуло-атактичний синдром.

Наразі офіційної інформації про можливе застосування РФ хімічної зброї поки немає.

Варто зазначити, що за декілька годин до розпилення невідомої речовини над Маріуполем у пропагандистських ЗМІ повідомлялося про застосування хімічної зброї у місті. Так, один із ватажків "ДНР" Едуард Басурін прямо говорив про плани використати хімзброю, аби нарешті взяти місто під свій контроль.

"Там підземні поверхи, тому брати цей об'єкт штурмом сенсу не має. Тому що можна покласти велику кількість своїх солдатів, а противник втрат, як таких ,не зазнає. Тому зараз треба розібратися з блокуванням цього заводу, знайти всі виходи і входи – в принципі, це можливо зробити. А після цього вже звернутися, я думаю, до хімічних військ, які знайдуть спосіб, як викурити кротів зі своїх нір", – цитують слова терориста російські медіа.

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