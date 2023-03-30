Росія могла завести до Білорусі нову партію ракет - "Беларускі Гаюн"

Країна-агресорка Росія могла завести до сусідньої Білорусі нову партію ракет. Днями було зафіксоване переміщення транспортних літаків з РФ, а також рух військових колон на білоруській території.

Про це повідомила моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Зазначається, що від 25 до 30 березня до білоруського аеропорту "Гомель" прилітали чотири російські важкі транспортні літаки Ан-124 "Руслан". До слова, перевезення ракет для ЗРК С-300/400 у Гомельському районі фіксувалося і раніше.

"Сьогодні вранці (30 березня - Ред.) у Гомельському районі було помічено колону військової техніки, що складається із п'яти сідельних тягачів (імовірно, КамАЗ) без реєстраційних знаків, які могли перевозити по чотири ракети для ЗРК С-300/400", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що колона рухалася у складі білоруського ДАІ у напрямку аеродрому "Зябрівка". На цьому летовищі, окрім ЗРК С-300/400, розташовуються російські військові.

Нагадаємо, глава Кремля Влодимир Путін заявив, що Росія розмістить у Білорусі тактичну ядерну зброю. Мовляв, завершує будівництво сховища для такого зброєння. Разом з тим диктатор каже, що Москва не планує передавати "ядерку", але якось розмістить її там.

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