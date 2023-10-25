Росія може атакувати Київ ракетою, яку не здатні збивати навіть США - Defense Express

Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський прокоментував інформацію, яку оприлюднило видання BILD – ексголова "Роскосмосу" Дмитро Рогозін у січні 2023 року пропонував Володимиру Путіну завдати удару по великому українському місту за допомогою космічної ракети-носія.

За словами експерта, якщо росіяни справді виношують такі плани, цього не можна виключати, то вони можуть використати інший, на жаль, більш придатний для цього засіб.

Про це він розповів в ефірі "1+1".

"До прикладу, до 2017 року у них розвивався бренд балістичної ракети середньої дальності під індексом РС -26 "Рубеж". І на щастя всього цивілізованого світу, росіяни чомусь цей проєкт призупинили і віддали права проєкту "Іскандер" – тобто створення крилатої ракети середньої дальності для комплексу "Іскандер". Потім минулого літа вони заявили про проєкт ракети середньої дальності "Змійовик" для начебто знищення американських авіаносців. Потім вони знову заявили, що начебто призупинили цей проєкт. Ще один інструмент, який вони можуть спробувати запустити теоретично – протиракета А-235 "Нудоль" для збиття міжконентальних балістичних ракет. Вони саме цією ракетою погрожували збивати супутники, які забезпечували Starlink Ілона Маска у квітні 2022 року", - розповів Киричевський.

Військовий експерт Defense Express також зауважив, якщо росіяни ще виносять такі шалені плани (атакувати Київ космічною ракетою - ред.), вони можуть використати для доставки конвенційної бойової частини скоріше ці дві ракети – "Змійовик" і А-235 "Нудоль".

"Тим більше, що небезпека цього плану полягає у тому що, якщо вони справді на це підуть, немає чим збивати навіть у американців. Є, хіба що комплекси THAAD, але вони дуже обмежені, там буквально кілька штук цих батарей. Кожна коштує $2 млрд. Оперативно перекинути їх до України навряд вийде. Хоча, якщо раптом піде мова про те, що нам вирішать насипати якихось протиракетних засобів, не названих. Значить росіяни перейдуть до практичної реалізації цього божевільного плану", - говорить Іван Киричевський.

Нагадаємо, у ГУР прокоментували ймовірний удар по Україні космічною ракетою.

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