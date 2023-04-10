Росія може атакувати Україну новими іранськими дронами – Гуменюк попередила про небезпеку

З часом Росія може отримати від Ірану новий дрон-камікадзе Miraj-532 і використати його для обстрілів України.

Про це розповіла речниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони "Півдня" України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

"Цілком ймовірно, що вони (дрони - ред.) можуть бути в Україні. Ми розуміємо, що на тлі певної нестачі ракет, критичної їх кількості, доведений до такої межі ворог може вишукувати нові засоби ураження, в тому числі домовлятися з партнерами про такі поставки. Наразі ми не фіксували нічого такого", - пояснила Гуменюк.

За її словами, фахівці вже вивчають заявлені характеристики цього дрону.

Гуменюк також підтвердила інформацію про те, що якість безпілотників, які Росія останнім часом застосовує проти України, знизилася.

"Ми спостерігаємо таке явище. Дійсно, цілком ймовірно, впливають ті самі санкції, які мають все ж таки запрацювати і відбиватися також на бойовій ситуації. Та все ж таки недооцінювати ворога не можна. Камери там є, безпілотники активні. Збір інформації в такому випадку говорить про те, що ворог вишукує нові способи ураження на дистанції. Вони збирають інформацію про те, яке ураження буде найбільш ефективним", - резюмувала речниця.

Нагадаємо, Іран випробовує новий дрон-камікадзе – безпілотник Miraj-532 може підривати цілі в радіусі 450 кілометрів, злітати з автомобіля, має робочу висоту близько 3,6 км і перебувати в повітрі до 3 годин.

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