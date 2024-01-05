Росія може більш активно скуповувати балістичні ракети за кордоном - ISW

Російська промисловість не здатна виробляти необхідну кількість балістичних ракет для постійної "ударної кампанії" по Україні.

Росіяни можуть активізувати свої зусилля для закупівлі балістичних ракет за кордоном після того, як останні масовані ракетні удари по Україні досягли певного успіху.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У повідомленні вказується, що на сьогодні російська оборонна промисловість здатна виробляти 4 ракет "Іскандер" і чотири ракети "Кинжал" на місяць. При цьому невідома кількість ракет С-300/С-400, яку може виготовляти ВПК РФ.

Експерти зазначають, що російська промисловість не здатна виробляти необхідну кількість балістичних ракет для постійної "ударної кампанії" по Україні, оскільки для цього потрібна велика кількість балістики.

У ISW вважають, що Росія активізує зусилля для закупівлі балістичних ракет за кордоном, якщо має намір продовжувати інтенсивні ракетні обстріли.

Крім того, у звіті ISW вказується, що ефективність російських балістичних ракет залежить від конфігурації ППО України в цільовій зоні та ударного комплексу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ атакувала ракетою промисловий об'єкт в Кропивницькому.

Крім того, ми раніше інформували про масований ракетний удар по Києву, куди "прилетіло", скільки потерпілих і що кажуть місцеві.

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