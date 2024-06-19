"Росія може дійти до Дніпра, якщо не відчує спротиву": комбат Третьої штурмової про наступ на Харків

Командир батальйону Третьої штурмової бригади Дмитро Кухарчук поділився своїми думками щодо планів Росії на Харківщині та можливої загрози для міста Харкова.

Росія може дійти до Дніпра, якщо не відчує спротиву України.

Про це командир батальйону Третьої штурмової бригади Дмитро Кухарчук сказав в інтерв'ю "Українській правді".

"Дивіться, по тих розвідданих, які в нас були, ми розуміємо, що вони хочуть створити 20-кілометрову зону для унеможливлення наступу українських підрозділів на Білгородщину і на інші сусідні області. Але це не означає, що вони не пішли би далі", - сказав Кухарчук.

Командир батальйону розповів про свій досвід під час Бахмутської наступальної операції, коли йому ставили задачі на взяття взводного опорного пункту, а в результаті вони брали ротний опорний пункт. Це сталося через розвиток успіху: противник почав тікати, побачивши наступ українських військових.

Кухарчук наголосив, що так само можна очікувати, що противник просунеться на 20 кілометрів і не піде далі. Але, якщо противник не відчує спротиву, він може дійти до Дніпра і далі. Тому будь-який план – це план-мінімум.

Щодо загрози для міста Харкова, командир батальйону зазначив, що в найближчий місяць він не бачить загрози, але в найближчі пів року – так.

Нагадаємо, нещодавно Збройні сили України відбили позиції поблизу Липців у Харківській області. Зокрема, протягом останніх кількох днів українська армія покращила позиції біля Глибокого, що на півночі від Липців.

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