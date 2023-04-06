Росія може добровільно вивести війська з України: експерт назвав єдиний варіант

Якщо влада у РФ опиниться в руках демократичних лідерів, у них буде дві причини для деокупації України без примусу.

Жест “доброї волі” із виведенням російських військ з усієї окупованої території України, включно із Кримом, можливий тільки після того, як Путін втратить владу в Кремлі, а йому на зміну прийдуть демократичні керівники.

Про це говорив військовий експерт Олег Жданов у своєму відеоблозі, відповідаючи на запитання.

За його словами, після усунення Путіна від влади в той чи інший спосіб, нове керівництво Росії буде зацікавлене в тому, щоб вивести війська з України добровільно. Для цього, на думку експерта, існують дві причини.

“Для того, щоб перед внутрішньою аудиторією зберегти життя військовослужбовців і сказати, що ми повернули вам їх живими і здоровими, а з іншого - в обмін на повне виведення всіх російських військ з України отримати скасування санкцій з боку Заходу", - зауважив Жданов.

При цьому він додав, що мало вірить у такий розвиток подій, хоча повністю виключати такий варіант не варто.

“Ймовірність досить низька. Так, там бродіння йде, процес запущений, невдоволення зростає серед еліт, навіть серед оточення Путіна. Проблема навіть не в тому, щоб усунути Путіна від влади, проблема в тому, що ніхто не хоче брати на себе відповідальність”, - пояснив Жданов.

Нагадаємо, після того, як Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна, так звані "вежі Кремля" почали активно підшукувати кандидатуру його наступника. Таку інформацію оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

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