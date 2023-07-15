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Росія може готувати нові "жести доброї волі": Світан назвав напрямки

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Росія може готувати нові "жести доброї волі": Світан назвав напрямки

Росія може готувати нові "жести доброї волі". / Фото: Associated Press

Роман Світан розповів, де російські загарбники не здатні втримувати оборону тимчасово окупованих територій.

Найгірший для Росії напрямок – це частина бахмутсько-соледарського виступу. Ще пів року тому противник вклинився в нашу оборону, а просунутися далі не зміг.  

Про це  в інтерв'ю "Главреду" розповів військовий експерт, полковник запасу Роман Світан.

"За великим рахунком тепер фланговими ударами ми їх зачищаємо. З військової точки зору, росіянам вигідно звідти піти: з Бахмута, Соледара і Великої Новосілки. Інакше ми їх просто знищимо. Вони це прекрасно знають", - зазначив він.

Також, за словами військового експерта, якщо говорити про можливий глобальний відхід російських військ  – то це будуть Запорізький і Херсонський напрямки.

"Росіянам, із військової точки зору, неможливо утримати Запорізьку та Херсонську області. В результаті заходів, які зараз активно проводяться, ці дві ділянки фронту однозначно будуть зачищені від російських військ. Якщо у російського командування візьме гору військова думка, то вони підуть звідти самі – закриються в Криму і спробують запечататися на Донбасі", - резюмував Світан.

Нагадаємо, ЗСУ продовжують наступальні дії на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. 

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Дата публікації
Перегляди
297
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