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Росія може готувати нову ракетну атаку: в ОК "Південь" заявили про загрозу з моря

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
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Росія може готувати нову ракетну атаку: в ОК "Південь" заявили про загрозу з моря

Фото: ТАСС

Про підготовку атаки може свідчити тактика ворога, коли спершу працює авіація, а потім приєднуються носії ракет із Чорного моря.

Росія вивела в Чорне море 17 кораблів до вечора 14 березня з 28 ракетами "Калібр" на борту.

Про це керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила у ефірі телеканалу "Ми – Україна".

"Ми ретельно відстежуємо їхню активність на всіх напрямках. Паралельно з підняттям авіації ворог нарощував і присутність в Чорному морі, незважаючи на потужний шторм. До прикладу, сьогодні до вечора вже накопичили 17 кораблів у Чорному морі, серед яких чотири ракетоносії, один з яких підводний", – розповіла Гуменюк.

Вона звернула увагу – цілком імовірно, що до пуску готові до 28 "Калібрів".

"Така тактика, коли спочатку працює авіація, а потім доєднуються носії ракет з Чорного моря, може свідчити про підготовку масованого ракетного удару", – попередила речниця Сил оборони півдня.

Нагадаємо, 14 березня в Україні чотири рази оголошувалась повітряна тривога на всій території держави. Згодом у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що це було пов'язано з активністю російської тактичної авіації, ракетних комплексів та польотами МіГ-31. 

На думку військового експерта Романа Світана, такі дії ворога свідчать про його намагання знайти лінію української системи ППО та прощупати її.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1870
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