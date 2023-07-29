Росія може готувати нову тактику ракетних ударів по Україні - ЗСУ

Наразі російські окупаційні війська взяли паузу в обстрілах України. Втім, ймовірно, РФ готується до нових ударів.

Про ефірі телемарафону повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, Сили оборони вжили заходів для захисту портової інфраструктури та забезпечення максимальної роботи ППО.

"Сподіваємось, що вжиті заходи будуть досить ефективними, але спостерігаючи за тим, що ворог взяв певну паузу, можна зробити висновок, що він готується до наступних атак за можливо новою тактикою", - наголосила вона.

Гуменюк зауважила, що російські корабельні угруповання у зв'язку зі штормом скорочено фактично удвічі.

"Збирають надводну обстановку. Ракетоносії в пунктах базування, на бойовому чергуванні вони не спостерігаються. Також продовжується курсування великих десантних кораблів вздовж поромної переправи", - додала представниця ЗСУ.

Нагадаємо, ранішу у ЗСУ попереджали про нові атаки росіян. Окупанти, ймовірно, не відмовляться від комбінованих атак зі застосуванням різних видів озброєння.

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