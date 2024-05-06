Росія може готувати обстріл української енергетики: у Повітряних силах пояснили тактику окупантів

У Повітряних силах спостерігають, як ворог знову активізувався, натомість почавши менше використовувати своїх ракет різних типів.

Російські окупанти, найімовірніше, готуються до наступного масованого обстрілу по Україні, зокрема – по її енергетиці. Саме тому наразі спостерігається відносне затишшя атак з боку Росії.

Про це повідомив спікер Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

"Найімовірніше, що ворог планує та готується до проведення наступних атак. Ми не можемо знати напевне їхній стратегічний задум. Однак найімовірніше, що противник зараз аналізує результати ударів, яких він завдав протягом останніх місяців по нашій енергетиці", – сказав спікер Повітряних сил.

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Як зауважив Євлаш, імовірно, ворог вважає, що певні його цілі досягнуті. Проте для того, щоб проводити з більшою періодикою атаки, йому необхідно накопичувати свої ракети.

"Він (ворог – ред.) не може використовувати все під нуль. Зокрема, має залишатися якийсь стратегічний запас. Тому ми бачимо зараз таке дещо затишшя. Перед тим ми бачили певним чином невикористання безпілотників типу "Шахед", – сказав він.

Зараз у Повітряних силах спостерігають, як ворог знову активізувався, натомість почавши менше використовувати своїх ракет різних типів.

"Однак також ще серйозною проблемою залишається використання КАБів", – наголосив Євлаш.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко розповів, чи можливі блекаути в Україні через масовані удари РФ. За його словами, українцям потрібно готуватися до будь-яких сценаріїв навесні та влітку.

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