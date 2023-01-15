Росія може готувати провокацію з підривом автомобілів ОБСЄ – журналіст

На україно-російському кордоні були помічені позашляховики з маркуванням ОБСЄ, які Росія не могла ввести законним способом.

Російські загарбники можуть готувати провокацію на території України з автомобілями з маркуванням ОБСЄ, як один із варіантів – влаштувати підрив позашляховиків, аби відвернути медійну увагу від наслідків ракетного удару по Дніпру.

Про це розповів журналіст Андрій Цаплієнко, опублікувавши фото зроблено сьогодні, 15 січня перед КПП біля окупованого Ізварине на Луганщині.

На фото трейлери-автовози, які заїжджають з Росії, перевозять позашляховики Toyota Land Cruiser з маркуванням ОБСЄ. Саме на таких автомобілях до 24.02.2022 пересувались по Донбасу спостерігачі місії ОБСЄ.

Фото: УНІАН

"Машини ОБСЄ легально жодним чином не могли опинитися в розпорядженні росіян. Моя версія. Автомобілі потрібні зараз росіянам для провокації. Наприклад, їх можуть підірвати, не виключено, що із жертвами, а потім звинуватити Україну в злочині проти ОБСЄ. Така провокація, з наступним тиражуванням в російських медіа, дозволила б відвести медійну увагу від реального військового злочину, скоєного росіянами в Дніпрі", - пояснив журналіст.

Ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі

Російські військові влучили ракетою ракетою Х-22 у житлову багатоповерхівку в Дніпрі 14 січня. Удар терористів зруйнував 72 квартири.

Командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук пояснив, що у ЗСУ наразі немає вогневих можливостей збити крилату ракету типу Х-22.

Внаслідок атаки загинула 21 людина, серед жертв – 1 дитина.

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