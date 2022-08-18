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Росія може готувати теракт на Запорізькій АЕС: в українській розвідці отримали нові підтвердження

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Росія може готувати теракт на Запорізькій АЕС: в українській розвідці отримали нові підтвердження

Фото: "Енергоатом"

Російські окупанти 19 серпня можуть готувати теракт на Запорізькій АЕС.

Для цього вони обмежили перебування українського персоналу на окупованій станції та вивезли працівників "Росатому". 

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України. 

"Ліцензованому персоналу (який виконує свої функції на основі виданої Держатомінспекцією ліцензії) наказано залишатися вдома. На територію станції допускатиметься невелика частина оперативного персоналу", - повідомили в українській розвідці. 

Також 18 серпня на вечірньому зібранні керівництва ЗАЕС були відсутні представники "Росатому", хоча вони зазвичай не покидають територію станції. 

"Враховуючи кількість зброї, яка наразі знаходиться на території атомної станції, а також неодноразові провокативні обстріли, є висока вірогідність проведення масштабного теракту на ядерному об’єкті", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, окупанти оголосили несподіваний "вихідний" на Запорізькій атомній станції,19 серпня на ЗАЕС перебуватиме лише оперативний персонал.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
131
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