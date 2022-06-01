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Росія може хоч завтра зупинити агресію, але жодних ознак цього ми не бачимо – Блінкен

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Росія може хоч завтра зупинити агресію, але жодних ознак цього ми не бачимо – Блінкен

Фото: Associated Press

Ентоні Блінкен зазначив, що бачить ще декілька місяців конфлікту.

Росія може хоч завтра зупинити агресію, але жодних ознак цього США не бачать.

Про це заявив Державний секретар США Ентоні Блінкен на спільній з Генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом пресконференції 1 червня.

Блінкен додав, що бачить ще декілька місяців конфлікту.

"Ми не знаємо, як буде розвиватися війна в Україні і скільки часу це триватиме, ми бачимо ще декілька місяців конфлікту. Якщо Росія завтра вирішить зупинити агресію, вона може це зробити, але жодних ознак цього ми не бачимо", - зазначив Держсекретар США.

На цій же пресконференції Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна потребує зброї для ефективного захисту у війні з Росією та початку контрнаступу. Сполучені Штати підтримуватимуть Україну всім необхідним для цього. "Ми не знаємо, коли це станеться. Ми не знаємо, яким чином це станеться. Але що ми можемо сказати – це те, що ми зробимо: Україна має мати достатньо зброї, щоб себе захистити", – додав Блінкен.

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