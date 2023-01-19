Росія може кинути на війну сучасні танки "Армата": аналітик заявив, що це "сирі" недороблені машини

Черник зазначив, що Росія не має вже в рукавах жодного серйозного воєнного аргументу.

Російські сучасні танки Т-14 "Армата" є дуже "сирими" машинами з колосальними проблемами. Їх усього виготовлено в кількості 30 одиниць, які аж ніяк не змінять ситуацію на фронті.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів військовий аналітик, полковник ЗСУ Петро Черник.

Зауважимо, що британська розвідка раніше повідомила, що Росія з пропагандистською метою розглядає можливість перекидання невеликої кількості танків Т-14 "Армата" до України.

"Це дуже "сирий" танк. Т-14 "Армата" побудований за принципом, що у башті немає особового складу, він неймовірно важкий і великий. Там є дуже серйозні проблеми із трансмісією і з двигуном. Там просто колосальні проблеми із системами наведення. Вони пробували вкласти у цей танк якусь сучасну електроніку. Їх усього в межах 30 одиниць виготовлено. На мій погляд, це чистої води пропагандистський наратив, котрий спрямований виключно на власне населення. От, мовляв, у нас є якась чудо-зброя, яка допоможе переламати хід цієї війни", – оцінив Черник.

"Зрештою, якщо росіяни вирішать кинути у бій оті свої "сирі" недороблені машини, то таких "звірів" ми ще не трофеїли. Значить, затрофеїмо", – жартома додав він.

Аналітик зауважив – якщо Росія вирішить кинути ці танки в бій, це свідчитиме про те, що вона "не має вже в рукавах жодного серйозного воєнного аргументу".

"Цих 30 танків жодним чином не спроможні повпливати на хід бойових дій навіть на якійсь окремій ділянці фронту", – наголосив полковник.

Нагадаємо, українська розвідка ще у квітні 2022 року повідомила, що через фінансові проблеми та відсутність імпортних деталей у Росії зупиняється виробництво нових танків, зокрема Т-90 і Т-14 "Армата".

У листопаді того ж року президент РФ Володимир Путін призупинив дію держпрограми виробництва зброї. За планом цієї програми, серед іншого, до армії мали надійти і дивізіони танків "Армата".

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.