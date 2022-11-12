Росія може масовано вдарити по Україні ракетами під час проведення саміту G20 – Повітряні сили

У Повітряних силах нагадали, що РФ любить символічні дати, і саме тому може атакувати Україну 15-16 листопада.

Росія може завдати масованого ракетного удару по Україні 15-16 листопада, саме у ці дні на острові Балі проходитиме саміт країни "Великої двадцятки". Цілком можливо, що наступний удар Росія готується завдати саме у дні.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

"Все ж події насуваються... і саміт "двадцятки". Вони вкрай люблять десь приблизно на такі дні провести якісь провокації", - вважає він.

Юрій Ігнат також зазначив, що хоча Росія і продовжує накопичувати зброю, зокрема ракети, вона все ж значно вичерпала свої запаси, а виробництво навіть однієї ракети "займає не один день-два".

"Ті ракети, що були у них до повномасштабного вторгнення, робилися ними роками. Їх складували, підвозили, розміщали... Це дуже складний процес виготовлення ракети. Це не один день-два робиться. На сьогодні вони випустили неймовірну кількість ракет по Україні і не можуть собі дозволити завдавати так часто таких самих залпів, як того ж 10 жовтня. Вони дещо піднакопичують, щоби у якийсь час (вдарити – ред.)", - пояснив Ігнат.

Саміті G20 на Балі

Саміт G20 відбудеться 15-16 листопада на острові Балі в Індонезії.

27 жовтня кремлівський диктатор Володимир Путін припустив, що може відвідати саміт G20.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що присутність кремлівського диктатора Путіна на саміті G20 є великою помилкою, яку ще не пізно виправити.

Проте вже 9 листопада стало відомо, що очільник Кремля на Балі не вирушить.

Вже наступного дня Дмитро Пєсков заявив, що російську делегацію очолить міністр закордонних справ Сергій Лавров.

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