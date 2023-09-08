Росія може налагодити постачання снарядів з КНДР: чи вплине це на хід війни

Росія може налагодити постачання північнокорейських снарядів. Проте, на думку експертів, це не змінить хід війни, яку РФ розв’язала проти України.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомив політолог Володимир Фесенко.

За його словами, снаряди з Північної Кореї зможуть лише частково задовольнити голод російських окупантів щодо ракет.

"Хід війни це не змінить і не буде для нас катастрофою. Певною мірою посилить російський потенціал, закриє якісь дірки, але в стратегічному плані ситуацію не змінить. Я б більше побоювався не того, що Північна Корея передасть снаряди, а того, що сама Росія нарощує виробництво", - наголосив Володимир Фесенко.

Він також додав, що є питання до того, наскільки швидко снаряди потраплять на фронт, оскільки для цього потрібно подолати велику відстань.

"Логістика просто пекельна. Вона не зможе дозволити забезпечити фронт необхідною кількістю боєприпасів. Вони мають залізницю в дуже деградованому стані", - підкреслив експерт.

Нагадаємо, що Північній Кореї є чим допомогти Росії, зокрема, боєприпасами 152-го та 122-го калібру.

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