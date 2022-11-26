Росія може обстріляти ракетами три українські АЕС: у Зеленського попередили про "надзвичайні ризики"

Подоляк вважає, що у Росії немає точної зброї.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що Росія може обстріляли три українські АЕС - Південноукраїнську, Хмельницьку та Рівненську.

Про це він написав у Тwitter.

"Коли говоримо про ядерну безпеку, пам'ятаємо, що російські ракетні обстріли ставлять під удар також три інші АЕС: Рівненську, Хмельницьку, Південноукраїнську. Ризики надзвичайні. По-перше, руки РФ ростуть із неправильного місця. По-друге, РФ ніколи не мала високоточної зброї", - написав Подоляк.

Коли говоримо про ядерну безпеку, пам'ятаємо, що російські ракетні обстріли ставлять під удар також три інші АЕС:

Рівненську, Хмельницьку, Південноукраїнську. Ризики надзвичайні. По/перше, руки Рф ростуть із неправильного місця. По/друге, Рф ніколи не мала високоточної зброї. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 25, 2022

Ракетні обстріли енергетичної інфраструктури України

Російські терористи від 10 жовтня масовано обстрілюють нашу енергетичну інфраструктуру. Окупанти хочуть залишити українців без тепла та електрики під час холодної зими. Лише 23 листопада окупанти запустили по Україні орієнтовно 70 крилатих ракет, з яких 51 вдалось збити.

Директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зазначив, що ситуація з ядерною безпекою в країні стає все більш нестабільною. Це сталось через те, що через ракетні удари Рівненська, Південноукраїнська та Хмельницька АЕС призупинили роботу.

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