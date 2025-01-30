Росія може окуповувати ціле місто на день уже через пів року: зараз це одна посадка – Мартін Брест

Мартін Брест попереджає про загрозу, що на фронті "може прийти такий момент, що все рухне".

Війна дедалі більше рухається на захід, ми програємО. І якщо зараз РФ умовно за день окуповує одну посадку, то через пів року може щодня захоплювати по одному місту.

Про це заявив ветеран російсько-української війни Олег Болдирєв, відомий широкому загалу як блогер і письменник Мартін Брест, в інтерв'ю "Українській правді".

"Існує кілька фаз війни. Перша – згуртованість і відсіч противнику. Друга фаза – очікування. Ми ж зараз знаходимося у третій, затяжній фазі – фазі отримання пізд*лєй. Поки війна рухається на захід, ми програємО", – попереджає Мартін Брест.

Болдирєва запитали, наскільки пришвидшилися темпи відступу української армії. Він зауважив, що якщо рахувати чисто математично, то з такими темпами, як за останні пів року, Україна воюватиме ще років з 20. Проте Брест наголошує, що це – не так.

"На кожному кілометрі, де відступають наші Збройні сили, ми залишаємо людей. Але люди стираються і під час наступу. Ми закінчуємося. Може прийти такий момент, що все рухне. Зараз темпи просування – одна посадка на день, а за пів року це може бути й одне місто на день. Люди стираються як під час наступу, так і під час відступу", – підсумував Мартін Брест.

Раніше Мартін Брест поскаржився, що ТЦК мобілізують працівників оборонних підприємств.

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