Росія може підірвати Запорізьку АЕС: Times назвало мотиви Путіна

Російський диктатор може піддатися спокусі ескалювати війну в надії на швидкі перемоги.

Президент Росії Володимир Путін цілком може розпорядитися підірвати Запорізьку АЕС, аби зміцнити свої позиції, що похитнулися.

Про це у редакційній статті пише видання The Times.

Автори матеріалу зазначають, що Путіну важливо зберігати обличчя в очах своїх прихильників як авторитарному правителю. Тож очільника Кремля до якихось радикальних дій можуть підштовхнути перебіг війни проти України, факт якої вже став "величезною стратегічною помилкою", і спроба заколоту ПВК "Вагнер" на чолі з Євгеном Пригожиним.

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У статті також звертається увага на те, що російська армія вже давно не може показати жодних реальних успіхів на фронтах. Це б'є по іміджу щасливого і рішучого російського лідера. А додатково хиткість позицій Путіна продемонстрували події 24 червня – тобто заколот Пригожина. Тоді російська армія майже не чинила спротиву бойовикам "Вагнера", а жителі Ростова "з ентузіазмом вітали найманців".

"Це небезпечний момент для путінського режиму та, отже, момент підвищеної небезпеки для регіону. Щоб повернути прихильність політичної удачі, пан Путін може піддатися спокусі ескалювати війну в надії на швидкі перемоги", – припускають автори матеріалу The Times.

Там зауважили, що російські війська вже підірвала Каховську ГЕС, тож "цілком можливо, що у них є і план удару по Запорізькій атомній електростанції". На користь цих підозр свідчить і поступове виведення з АЕС російських окупантів та персоналу станції.

Автори публікації наголошують, що країни-члени НАТО повинні рішуче попередити Росію, що не залишать без відповіді диверсію на Запорізькій АЕС із потенційно катастрофічними наслідками.

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Росія підготувала все для організації техногенної катастрофи на ЗАЕС. Про це 1 липня попередив начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов.

В українській розвідці 1 липня також повідомили, що російські загарбники поступово залишають територію Запорізької АЕС. Зокрема, одними з перших звідти виїхали троє працівників "Росатому". Окупанти також дали вказівки і українським працівникам станції евакуюватися до 5 липня.

3 липня мер окупованого Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що станцію і місто залишили вже близько сотні працівників "Росатома" і частина колаборантів, які уклали контракти з компанією. Ворог не дозволяє виїхати з міста працівникам ЗАЕС.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк закликав світових лідерів попередити Росію про те, що будь-який теракт на ЗАЕС буде прирівняний до застосування тактичної ядерної зброї.

Зауважимо, водночас аналітики Інституту вивчення війни вважають малоймовірним теракт на ЗАЕС. Там гадають, що Росія використовуватиме шантаж і погрози, щоб зупинити контрнаступ українських військ та обмежити підтримку з боку Заходу напередодні саміту НАТО.

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