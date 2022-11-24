Росія може піти на застосування хімічної зброї в Україні - Politico

Кремль може використати хімічну зброю, щоб не застосовувати ядерну

Якщо Росія буде зазнавати серйозних невдач на українських фронтах, вона може використати хімічну зброю.

Про це пише видання Politico з посиланням на представників адміністрації президента США Джо Байдена.

Американські чиновники вважають, що російський диктатор Володимир Путін звернеться до хімічної зброї, щоб не використовувати ядерну, тому що боїться реакції світу на її використання.

Якщо Росія піде на використання хімічної зброї, то намагатиметься це приховати. Скоріше за все, вважають у адміністрації Байдена, Кремль застосує речовини, використання яких буде важко довести в майбутньому.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Окупанти використали на Донбасі заборонену хімічну зброю – аерозольні гранати "К-51".

Також ми інформували, що спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що Україна очікує, що США визнають Росію країною — спонсором тероризму.

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