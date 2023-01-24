Росія може піти у наступ на двох напрямках: полковник ЗСУ про плани окупантів

Армія Росії може організувати наступ на двох напрямках на Донбасі, проте окупантам не вистачає озброєння для виконання масштабних завдань.

Про це розповів в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

"У росіян є певна кількість військ, в основному — живої сили, зараз підготовлених до рівня стрілецьких підрозділів — навіть не мотострілецьких, тому що немає техніки. Це стрілецькі роти з певним озброєнням, максимум — до мінометної групи, які заходять в Україну. Як мінімум останнього місяця близько 100 тисяч зайшло, ще 100 тисяч збирається по Росії і заходитиме найближчого місяця до кінця лютого", — розповів він.

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При цьому, за словами Світана, окупанти можуть виконувати завдання лише локального плану.

"Масштабних завдань вони виконати не можуть через відсутність техніки. Вони можуть давити далі, використовуючи географічні переваги у висотності. Вони можуть давити на Донецький фронт, намагатися скинути наші війська з Донецького кряжу, і намагатимуться виходити з боку Валуєк у бік Куп'янська на Сватове — у лівий фланг нашим наступаючим військам на Луганськ. Більше, виходячи з тих сил і засобів, які є в Росії, вони виконати жодного завдання наступального характеру не зможуть", — розповів полковник запасу.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний попередив, що РФ готується до нового наступу на Україну. За його словами, для цього Путін збирає угруповання до 200 тис. військ, яке може кинути у наступ у січні-лютому чи навесні. Під загрозою може опинитись Київ.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу підтвердив підготовку до нових наступальних дій в Україні. Як пояснив Шойгу, саме для цього РФ проводила часткову мобілізацію.

Військовий експерт Олександр Мусієнко спрогнозував можливі напрямки російської атаки.

"Вони можуть десь у Курській, Брянській чи Бєлгородській області сконцентрувати свої сили, звідти спробувати зайти на Луганщину та Харківщину, спробувати взяти повністю Луганщину, Донеччину, а із Запорізького напрямку як допоміжного виходити у рейди, щоб нам не давати наступати. Білорусь просто тримати як фактор постійного психологічного тиску та загрози. Мета – утримати території, якщо пощастить – просунутися далі”, – розповів експерт.

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов наголошує, що армія Росії розглядає Донецьку область як пріоритетну для нового великого наступу. Експерт зазначив, що у наступі братимуть участь насамперед мобілізовані росіяни.

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