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Росія може піти у новий наступ в Україні через кілька місяців - ISW

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Росія може піти у новий наступ в Україні через кілька місяців - ISW

Фото: Associated Press

Про це свідчить низка факторів поведінки російського керівництва

Російська влада концентрує сили, щоб підготувати новий наступ на Україну через кілька місяців.

Таку думку висловили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російське керівництво хоче показати себе перед росіянами у якості ефективного апарату воєнного часу, намагаючись знову привернути увагу населення до війни в Україні після низка поразок.

Міноборони РФ опублікувало кадри, на яких голова відомства Сергій Шойгу відвідує з робочим візитом Південний військовий округ та проводить інспекцію російських військ, які воюють в Україні. До цього Міноборони розповсюдило інформацію про зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним, начальником Генерального штабу Валерієм Герасимовим та командувачем Об'єднаного угрупування військ в Україні Сергієм Суровікіним.

Такі дії російського Міноборони дозволяють припустити, що Шойгу намагається зміцнити свою репутацію ефективного керівництва відомством після того, як його неодноразово розкритикували радикальна націоналістична спільнота, незадоволена військовими поразками в Україні. Також це може свідчити, що російське командування планує новий наступ в Україні, щоб відновити свій авторитет серед населення.

"Візит Шойгу до ПВО — з його наголосом на матеріально-технічне забезпечення та медичну підтримку — ймовірно, є частиною спроби показати, що військове керівництво виправляє руйнівні невдачі російських збройних сил у тих областях, які були предметом постійних гнівних коментарів з боку військових блогерів та протестів солдатів та їхніх сімей", - зазначається у публікації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, зо українські військові відкинули російських окупантів з позицій біля Бахмута, які вони утримували продовж тривалого часу.

Крім того, ми раніше інформували, що російський диктатор Володимир Путін поставив своїм військам завдання – до Нового року захопити весь Донбас, зокрема дуже важливим для них є Бахмут.

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Дата публікації
Перегляди
1485
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