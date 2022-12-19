Росія може піти у новий наступ в Україні через кілька місяців - ISW

Російська влада концентрує сили, щоб підготувати новий наступ на Україну через кілька місяців.

Таку думку висловили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російське керівництво хоче показати себе перед росіянами у якості ефективного апарату воєнного часу, намагаючись знову привернути увагу населення до війни в Україні після низка поразок.

Міноборони РФ опублікувало кадри, на яких голова відомства Сергій Шойгу відвідує з робочим візитом Південний військовий округ та проводить інспекцію російських військ, які воюють в Україні. До цього Міноборони розповсюдило інформацію про зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним, начальником Генерального штабу Валерієм Герасимовим та командувачем Об'єднаного угрупування військ в Україні Сергієм Суровікіним.

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Такі дії російського Міноборони дозволяють припустити, що Шойгу намагається зміцнити свою репутацію ефективного керівництва відомством після того, як його неодноразово розкритикували радикальна націоналістична спільнота, незадоволена військовими поразками в Україні. Також це може свідчити, що російське командування планує новий наступ в Україні, щоб відновити свій авторитет серед населення.

"Візит Шойгу до ПВО — з його наголосом на матеріально-технічне забезпечення та медичну підтримку — ймовірно, є частиною спроби показати, що військове керівництво виправляє руйнівні невдачі російських збройних сил у тих областях, які були предметом постійних гнівних коментарів з боку військових блогерів та протестів солдатів та їхніх сімей", - зазначається у публікації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, зо українські військові відкинули російських окупантів з позицій біля Бахмута, які вони утримували продовж тривалого часу.

Крім того, ми раніше інформували, що російський диктатор Володимир Путін поставив своїм військам завдання – до Нового року захопити весь Донбас, зокрема дуже важливим для них є Бахмут.

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