Росія може посилити авіаудари по Україні: аналітики назвали причину

Зупинка обміну розвідданими між США та Україною може значно посилити російську авіацію. Це також може вплинути на перебіг бойових дій, збільшивши частоту та ефективність російських авіаційних атак.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

"Без доступу до розвідданих США Україна буде мати менше можливостей для ураження російських систем ППО. Літаки загарбників зможуть діяти більш агресивно, зменшуючи дистанцію для запуску плануючих бомб і ракет по території України", - йдеться у звіті.

Українські атаки на російські військові об'єкти серйозно вплинули на здатність армії РФ вести бойові дії. Аналітики зазначають, що удари по складах боєприпасів у Торопці (Тверська область) та Тихорецькому арсеналі (Краснодарський край) суттєво зменшили запаси снарядів і ракет. Це ослабило наступальні можливості російських військ.

Раніше російська армія активно використовувала перевагу в артилерії та авіації. Вона знищувала населені пункти масованими ударами, після чого вводила піхоту для закріплення території.

Українські атаки змінили ситуацію. Російську авіацію змусили відступити в глибину власної території. Тепер літаки РФ завдають ударів з тилових районів, що ускладнює застосування авіабомб і ракет по передових українських позиціях.

Нагадаємо, США зробили "крок назад" в обміні даними розвідки з Україною, заявив радник з питань національної безпеки Майк Волц під час спілкування з журналістами.

Представник американської адміністрації також заявив, що США "ставлять на паузу і переглядають усі аспекти цих відносин".

Без даних американської розвідки Україна не могла б настільки ефективно використовувати далекобійну зброю.

Постійний потік інформації, який Вашингтон надавав в режимі реального часу, також давав інформацію щодо можливих загроз для критичної інфраструктури та цивільного населення.

Українська система оповіщення про повітряні тривоги більшою чи меншою мірою покладається на систему раннього оповіщення з американських супутників, яка може помічати літак чи запуски ракет з глибокого тилу на території Росії.

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