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Росія може посилити ракетні удари по Україні: в ОК "Південь" попередили про небезпеку

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Росія може посилити ракетні удари по Україні: в ОК "Південь" попередили про небезпеку

Фото: Associated Press

Росія може посилити ракетні удари по Україні після промови диктатора Путіна.

У Чорному морі перебуває три носія крилатих ракет, які споряджені понад 20 ракетами "Калібр". 

Про це повідомляє ОК "Південь". 

"Корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі складається з 12 кораблів та катерів, у тому числі 3 носія крилатих ракет, споряджені понад двома десятками "Калібрів", 2 ВДК та один десантний катер. Кораблі маневрують вздовж південно-східного узбережжя Криму. Враховуючи висновки з обстановки, не виключено, що після промови диктатора ворожі війська можуть посилити ракетні атаки та інші способи дистанційного впливу на незламний український народ", - повідомили в ОК "Південь". 

Нагадаємо, Росія випустила ракету "Іскандер" по Південноукраїнській АЕС. 

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