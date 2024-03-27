Росія може повернути свою авіацію до Білорусі: експерт назвав умову

Однак, якщо буде треба, до авіації РФ можна буде дотягнутися навіть у повітряному просторі Білорусі.

Восени минулого року Росія вивела майже всі свої літаки з аеродромів Білорусі. Однак зовсім виключати їхнє повернення не варто. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко вважає, що Росія може повернути свою авіацію на білоруські аеродроми.

Про це пише РБК-Україна.

На думку експерта, все залежить від ситуації й від того, які цілі поставлять окупанти та їхнє командування.

“Якщо буде бойове завдання впливати на північ України з використанням тактичної авіації, вони можуть спробувати це зробити (повернутися на аеродроми Білорусі, — Ред.)”, — сказав він.

Однак, за його словами, загрозою для російських літаків тепер є не лише дрони.

“Північ України, Київ і Київська область захищені однією з найкращих багатоешелонованих систем ППО, до складу якої входять Patriot і SAMP-T, а їх можна віднести до зенітно-ракетних комплексів “довгої руки”. Тому якщо буде треба, до їхньої авіації можна буде дотягнутися навіть у повітряному просторі Білорусі”, — зазначив Коваленко.

Нагадаємо, на території Білорусі перестало існувати авіаційне угруповання повітряно-космічних сил (ПКС) Росії. Станом на 1 вересня 2023 року на білоруському аеродромі “Ліда” перебував лише один російський штурмовик Су-25.

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