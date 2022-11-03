Росія може повернутися до тактики “великих кліщів”: Жданов оцінив ймовірність вторгнення РФ на Сумщині

Спроба відкрити “другий фронт” на півночі України може стати реальною за умови формування достатньо великого та добре озброєного угруповання російської армії.

У Генштабі збройних сил РФ обговорюють можливість повернення до тактики “великих кліщів” для оточення угруповання ЗСУ на Донетчині, але передумов для її реалізації наразі не створено.

Про це говорив військовий експерт Олег Жданов у своєму відеоблозі.

За його словами, керуючись принципом про те, що нове - це забуте старе, РФ може повернутися до плану “кліщів” для оточення угруповання ЗСУ в Донецькій області, але тепер вони планують охопити оточенням також Харківську область. Для цього російські війська повинні рухатися в напрямках Суми і Запоріжжя-Дніпро.

“За даними нашої розвідки, такі плани обговорюються в Генштабі збройних сил РФ. Плани обговорюються, але якщо на Запорізькому напрямку ще якісь війська є, то на Сумському напрямку угруповання немає зовсім”, - зазначив експерт.

За оцінкою Жданова, для реалізації цього плану на північних кордонах України росіянам потрібно сформувати боєздатне угруповання у складі 50-70 тисяч осіб із важкою технікою на озброєнні.

“З точки зору логіки РФ відкриття другого фронту було б для неї дуже вигідним, щоб розтягнути зусилля України і змусити нас битися на два фронти. Але це можливо лише за умови формування такого угруповання в Курській чи Брянській області або в Білорусі. А це перспектива на січень і навіть ближче до лютого. Тому що цьому угрупованню треба дати танки, артилерію, боєприпаси, пальне і все решту. Для Росії в теперішній ситуації дуже проблематично створити таке угруповання”, - підсумував експерт.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов уже коментував інформацію те, що Росія накопичує свої війська біля Сумщини задля нового наступу.

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