Росія може повторити нічні атаки, які були під час саміту НАТО — Міноборони

У Міноборони заявили про чергування російських ракетоносіїв у Чорному морі.

Російські загарбники можуть повторити ракетні атаки по Україні, які були під час саміту НАТО у Вільнюсі.

Про це в етері телемарафону заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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"Цілком ймовірно, що продовження буде. Виходячи з того, що і ракетоносії морські продовжують чергування в Чорному морі, і активність ворожої авіації нами спостерігається. І до речі... спостерігали прибуття вантажного борту з Ірану на Москву", - заявила Маляр.

Вона заявила, що це говорить про продовження поставок дронів, які Росія також дуже потужно використовує, які зокрема проводяться вночі.

"І цієї ночі використовувалася тактика одночасної атаки з різних напрямків. Не тільки зі східного узбережжя Азовського моря, а також з Курської області... Під час цієї дронової атаки намагалися застосувати і ракети для того, щоб виснажувати і розосереджувати зусилля сил протиповітряної оборони", - додала Маляр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ніч на 13 липня російські окупанти атакували Україну 20 ударними безпілотниками іранського виробництва "Shahed-136/131", а також ракетами. Сили ППО знищили 20 дронів та два "Калібри".

Крім того, ми раніше інформували, що Україна отримає від Норвегії новий пакет військової допомоги для захисту від російських агресорів, який включатиме в себе два зенітно-ракетних комплекси NASAMS.

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