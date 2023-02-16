Росія може повторити ракетний удар сьогодні: українців попередили про небезпеку

Вдень 16 лютого російські окупанти можуть завдати повторних ракетних ударів по Україні.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомила керівниця об'єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

Вона нагадала, що під час усіх попередніх масованих ракетних ударів українська ППО показувала гарні результати. Це не влаштовує ворога.

"Вони шукають нову тактику, яка буде для них результативною. Згадаймо попередні масовані ракетні атаки та співвідношення запущених ракет та знищених силами протиповітряної оборони. Воно не влаштовувало військово-політичне керівництво країни-агресора. Зараз ми спостерігаємо у російських пабліках за результатами цієї нічної атаки – вони вже рапортують, що було вражено понад 11 областей, а це говорить про просування наративів побєдоностності", - сказала Гуменюк.

Нагадаємо, під час нічної атаки 16 лютого російська армія випустила з ракетоносія у Чорному морі вісім "Калібрів". Зафіксовані влучання у Львівській та Кіровоградській областях.

"Окупанти дещо змінили тактику, тепер вони проводять активну розвідку, застосовуючи фальш-цілі. Утім, ППО впоралася з більшістю ворожих ракет та БпЛА", - повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

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