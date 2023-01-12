Росія може провалити всі наступальні операції у 2023 році через дефіцит боєприпасів - ISW

Росіяни використали свої основні запаси боєприпасів в очікуванні, що посилені артилерійські обстріли дадуть швидкий результат

Російський оборонно-промисловий комплекс не може виготовляти достатню кількість боєприпасів, що може унеможливити наступальні операції агресорів на сході України у 2023 році.

Таку думку висловили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У повідомленні вказується, що добова щільність артилерійського вогню зі сторони росіян впала на 75% порівняно з попередніми періодами війни.

Експерти припускають, що це відбувається через значний дефіцит боєприпасів, з яким зіткнулись загарбники, тому можуть переглядати свою тактику ведення подальшої війни.

Експерти зазначили, що росіяни використали свої основні запаси 122-мм і 152-мм калібру в очікуванні, що посилені артилерійські обстріли дадуть швидкий результат.

"РФ тепер повинна перекидати додаткові снаряди з тилових районів та закуповувати додаткові боєприпаси в іноземних держав, щоб протидіяти такій нестачі, що призведе до зниження темпу стрільби", - вказують фахівці.

В Інститут вивчення війни додають: "У Росії все частіше визнають, що фундаментальні проблеми, такі як дефіцит боєприпасів і нездатність забезпечення військ, серйозно перешкоджають проведенню наступальних операцій".

Нагадаємо, раніше у Білому домі заявили, що постачатимуть Україні зброю до перемоги над російськими агресорами.

Крім того, ми раніше інформували, що полковник запасу ЗСУ Роман Світан розповів, коли в армії Росії почнеться "снарядний голод".

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