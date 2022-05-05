Росія може провести мобілізацію не оголошуючи її — Арестович

Росія може провести мобілізацію не оголошуючи її — Арестович

Проте офіційне оголошення мобілізації допоможе путінському режиму "закрутити гайки".

Росія може провести мобілізацію не оголошуючи її. Проте Кремль не матиме чим озброювати та забезпечувати нових військових.

Про це заявив радник керівника ОП Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

"Тому що російський народ почне бунтувати, якщо закриють кордони. Вони (РФ. — Ред.) пояснять це ворожими підступами, необхідністю пошуком диверсантів. Вони можуть призвати резервістів на збори не оголошуючи мобілізацію. Вони багато чого можуть. Зокрема — посилити методи цензури, адже мобілізація потрібна не стільки заради засобів (для війни в Україні. — Ред.), скільки для того, щоб виправдати "закручування гайок" у самій Росії", — зазначив радник керівника ОП.

Але Арестович не виключив, що путінський режим все ж може і наважитися на офіційну мобілізацію.

Раніше Арестович розповів, що обмеження на виїзд за кордон чоловікам можуть послабити.

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