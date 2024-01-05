Росія може розпочати новий наступ під Харковом: західні ЗМІ повідомили, коли чекати на удар 

Cухопутний наступ може розпочатися вже 15 січня, за даними видання.

15 січня 2024 року Росія може розпочати новий наступ під Харковом. Російська армія готується до масштабної атаки на Куп'янськ та прилеглі території.

Про це повідомляє видання The Telegraph з посиланням на джерела.

Місцеві підрозділи військової розвідки вважають, що російські війська можуть посилити повітряні атаки цими вихідними - 7 січня.

Співрозмовник видання додав, що сухопутний наступ може розпочатися вже 15 січня.

І російські, і українські війська борються за кращі позиції вздовж лінії фронту, яка охоплює села Куп’янськ, Сватове та Кремінна, неподалік від кордону Харківської області.

Москва зосередила свої ресурси в цьому районі, намагаючись наступати на контрольовані Україною міста Кремінна та Лиман, які були окуповані російськими військами, доки Київ не розпочав блискавичний контрнаступ у вересні 2022 року.

Західні аналітики кажуть, що на лінії фронту мало що змінилося, оскільки російські війська лише атакували.

Що відомо про можливість повторного наступу РФ на Україну

Очільник МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що російські війська можуть спробувати здійснити масштабний наступ на Україну у січні-лютому. За його словами, про це може свідчити підготовка російських призовників, перекидання техніки та низка інших ознак.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний також зазначив, що у нього немає сумнівів, що "військові РФ знову підуть на Київ". За його словами, стратегічне завдання України — підготуватися до загострення війни, яке може статися наприкінці січня, або навесні.

Інститут вивчення війни повідомив, що російське військово-політичне керівництво формує умови для проведення наступу у найближчі місяці.

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