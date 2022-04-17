Росія може розпочати новий наступ в Україні вже цими вихідними - NBC News

Росія може розпочати новий наступ в Україні вже цими вихідними - NBC News

За оцінками США, це може статися найближчими днями.

Росія може розпочати наступний етап своєї військової кампанії в Україні вже цими вихідними або на початку наступного тижня.

Про це повідомляє NBC News із посиланням на двох високопоставлених представників Пентагону.

Під час брифінгу, який проходив на умовах анонімності, чиновники американського оборонного відомства заявили, що США наразі працюють над тим, щоб переконати союзників надіслати більше артилерії та боєприпасів до України, аби вона могла протистояти новому наступу.

Видання також зазначає, що Росія збільшила кількість ракетних ударів по українських містах після того, як затонув флагман Чорноморського флоту РФ - крейсер "Москва".

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 53-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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